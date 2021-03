I rumors sulla storia d'amore con Barbara D’Urso sono stati confermati dallo stesso Ferdinando Guglielmotti: le parole del visconte ed ex naufrago

I rumors degli ultimi giorni erano fondati: tra Barbara D’Urso e il visconte Ferdinando Guglielmotti c’è stato qualcosa in passato. Se la presentatrice partenopea ha preferito non replicare, l’ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha invece voluto affrontare la questione in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”.

Fidanzata Visconte Guglielmotti, chi è?/ Pazzo di Barbara D’Urso? ‘Lei lo rifiuta’ https://t.co/gZL1P9Hxhz WWWWWWWHHHHHOOOOAAAAAAAHHHHHHHHHHHH @carmelitadurso rifiuta il visconte!!!!! L’ennesimo corteggiatore non in grado di tenerle testa… — lorenzo dallacqua (@chirurgoest76) March 19, 2021

Dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, Guglielmotti ha deciso di non restare su Parasite Island con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Si è infatti reso conto di non essere più motivato ad andare avanti, preferendo pertanto abbandonare il reality, con grande dispiacere della padrona di casa Ilary Blasi.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sul Visconte Guglielmotti: ‘Ama sedurre le donne’ https://t.co/3cM9PbJNkb — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) March 17, 2021

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il visconte ha raccontato che l’incontro con Barbara D’Urso risale a qualche anno fa, quando entrambi erano single. Tra loro c’era stato fin da subito un interesse manifesto e reciproco, a seguito del quale hanno vissuto momenti molto intensi.

Qualcosa tuttavia è però cambiato quando si sono trovati a decidere se trasformare il rapporto in un grande amore o in una bella amicizia. “Abbiamo scelto l’amicizia”, ha dunque sottolineato Guglielmotti, ammettendo di provare ancora oggi del sincero affetto per la procace conduttrice Mediaset.