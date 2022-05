Stasera Italia, Barbara Palombelli sostituita per "motivi personali": chi ha preso il suo posto?

Cambio di guardia temporaneo a Stasera Italia: Barbara Palombelli è stata sostituita per “motivi personali“. La conduttrice ha lasciato il timone ad una collega giornalista che, per sua stessa ammissione, si prenderà cura della “casa nuova“.

Stasera Italia: Barbara Palombelli sostituita

Barbara Palombelli, da tempo al timone di Stasera Italia, ha ceduto la conduzione ad una collega. Prima di lasciare il suo adorato pubblico, la conduttrice ha spiegato di doversi assentare per “motivi personali“. Ha dichiarato:

“Ho un annuncio da fare: per quattro serate troverete qui al mio posto Stefania Cavallaro. Io ho degli impegni e tornerò lunedì prossimo”.

Stefania Cavallaro sostituta di Barbara Palombelli

Come anticipato dalla Palombelli, quindi, a prendere il suo posto è Stefania Cavallaro. Quest’ultima, appena si è aperta la diretta di Stasera Italia, ha ammesso:

“Questa è una casa per me nuova ma sono comunque nella famiglia di Rete4, della quale prometto di prendermi cura”.

La Cavallaro, quindi, sostituirà Barbara soltanto per quattro puntate.

Quando torna la Palombelli a Stasera Italia

La Palombelli, stando a quanto dichiarato da lei stessa, tornerà al timone di Stasera Italia lunedì 23 maggio 2022. Barbara andrà in onda per una manciata di giorni, poi andrà in ferie per tutta l’estate e riprenderà le dirette a partire da settembre.