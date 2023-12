Barberino's, la rivoluzione della barberia all'italiana

Milano, 05 dic. (askanews) – Barberino’s guarda al futuro. Con la voglia e l’ambizione di portare l’Italia tradizionale delle barberie in giro per lo Stivale ma non solo. Un brand che che dal 2015, anno di nascita, è in continua e costante crescita. Dieci store a Milano, bandiera anche a Roma, nella Capitale, e tradizione esportata anche nella lontana Corea del Sud, nel 2021. Un viaggio lungo con in valigia le tradizioni e i valori d’Italia, che si arricchisce di una nuova partnership con Pinalli. Abbiamo parlato con Michele Callegari, CEO e co-founder di Barberino’s:

“Siamo molto contenti perché permette di dare seguito alla nostra strategia che è quella di uscire dal nostro spazio fisico, uscire dai nostri negozi ed andare a raggiungere quei clienti che non hanno mai avuto l’occasione di visitarci. Pinalli è il partner perfetto perché condivide i valori dell’italianità, della cura per sé stessi e della bellezza che sono i valori che vogliamo portare avanti. In particolare è la prima catena italiana di profumerie, essere affiancati ad un leader del genere è fonte di motivazione e determinazione. Stiamo investendo tanto in tecnologia, abbiamo una piattaforma gestionale”.

Internazionalizzazione e digitalizzazione tra le direttrici principali, ma non solo. La voglia DI allargare gli orizzonti grazie a investitori nuovi e a testimonial di eccezione, che possano dare nuova spinta e nuova linfa all’azienda. Ha concluso così Michele Callegari, CEO e co-founder di Barberino’s:

“Sappiamo quanto andare all’estero sia uno step molto importante per un brand, ci siamo assicurati di non essere da soli. All’interno di Barberino hanno investito delle figure professionali che saranno molto utili in questo percorso, tra cui Francesco Pinto e Claudio Marchisio che è non solo brand ambassador ma anche un investitore, la sua parabola sportiva ci fornisce una serie di insegnamenti e principi molto utili”.

Barberino’s brucia le tappe proponendo al mondo un claim chiaro e ad effetto: ‘La vera ricchezza è il tempo. Ritagliane per te stesso’.