Barbie, in vendita prima bambola con sindrome Down

Barbie, in vendita prima bambola con sindrome Down

Barbie, in vendita prima bambola con sindrome Down

(Adnkronos) - Barbie con sindrome di Down. E' la novità inserita dalla Mattel sul mercato, all’interno della linea Barbie Fashionistas, creata per consentire a un numero ancora maggiore di bambini e bambine di vedersi riflessi in questa bambola, oltre che a far sì che riflet...

(Adnkronos) – Barbie con sindrome di Down. E' la novità inserita dalla Mattel sul mercato, all’interno della linea Barbie Fashionistas, creata per consentire a un numero ancora maggiore di bambini e bambine di vedersi riflessi in questa bambola, oltre che a far sì che rifletta sempre più il mondo che li circonda. La bambola Barbie con sindrome di Down ha lo scopo di ispirare tutti i bambini e le bambine a raccontare sempre più storie attraverso il gioco.

"In quanto brand di bambole con il maggior numero di rappresentazioni di diversità sul mercato, Barbie svolge un ruolo importante nelle prime esperienze di ogni bambino e bambina e per questo ci impegniamo a fare la nostra parte per contrastare lo stigma sociale attraverso il gioco", ha affermato Lisa McKnight, executive vice president e global head di Barbie & Dolls di Mattel. "Il nostro obiettivo è quello di consentire a tutti i bambini e le bambine di rivedersi in Barbie, incoraggiandoli anche a giocare con bambole che non assomigliano a loro. Il gioco con le bambole, oltre all'esperienza vissuta da un bambino, può insegnare la comprensione e creare un maggiore senso di empatia, rendendo il mondo più accogliente. Siamo orgogliosi di presentare una bambola Barbie con sindrome di Down per rappresentare ancora meglio il mondo che ci circonda e dimostrare il nostro impegno nel celebrare l'inclusione attraverso il gioco".

Per garantire che la bambola rappresenti accuratamente una persona con sindrome di Down, Barbie ha lavorato a stretto contatto con la National Down Syndrome Society (Ndss). "È stato un onore lavorare con il brand Barbie sulla bambola Barbie con sindrome di Down", ha dichiarato Kandi Pickard, presidente e ceo di Ndss. "Questo significa molto per tutte le persone con sindrome di Down, che per la prima volta potranno giocare con una bambola Barbie che assomigli a loro. Questa Barbie ci ricorda che non dovremmo mai sottovalutare il potere della rappresentazione. È un enorme passo avanti per l'inclusione e un momento che stiamo celebrando".

Caratteristiche – con questa bambola si introduce un nuovo sculpting del viso e del corpo per rappresentare meglio le donne con sindrome di Down, ad esempio con una struttura dl corpo più corta e un busto più lungo. Il nuovo sculpting del viso presenta una forma più rotonda, orecchie più piccole e un ponte nasale piatto, mentre gli occhi sono leggermente inclinati e a mandorla. I palmi delle mani della bambola presentano anche una singola linea, una caratteristica spesso associata alle persone con sindrome di Down 4.

Abbigliamento e accessori – il modello dell’abito con maniche a sbuffo della bambola è decorato con un motivo a farfalle e fiori gialli e blu, simboli e colori associati alla consapevolezza della sindrome di Down. La collana con ciondolo rosa della bambola con tre frecce puntate verso l'alto rappresenta le tre copie del 21esimo cromosoma, che è il materiale genetico che causa le caratteristiche associate alla sindrome di Down. I tre galloni, o frecce, sono un simbolo che unisce la sua comunità.

Plantari – la bambola Barbie Fashionista con sindrome di Down indossa anche plantari rosa alla caviglia (Afo) abbinati al suo vestito e alle sue scarpe da ginnastica con zip. Alcuni bambini con sindrome di Down usano plantari per sostenere i piedi e le caviglie, e la Ndss ha fornito una scatola di plantari che sono serviti come ispirazione per rendere i più verosimili possibile quelli indossati da questa Barbie Fashionista, coordinati con il suo abbigliamento dai colori vivaci.