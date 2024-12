Barbora Bobulova: "Dobbiamo avere meno paura delle nostre fragilità"

Roma, 2 dic. (askanews) – Barbora Bobulova torna al cinema il 5 dicembre con un ruolo da protagonista nel film “Per il mio bene”, diretto da Mimmo Verdesca. Interpreta una donna forte, benestante, autonoma, che guida l’azienda di famiglia e cresce una figlia adolescente. Quando nella sua vita irrompe la malattia deve indagare sul proprio passato: capisce che il personaggio interpretato da Stefania Sandrelli non è la sua vera madre e si mette alla ricerca dei quella biologica. Il film è anche una riflessione sui tanti modi di essere madre, come spiega l’attrice: “Credo che la società di oggi tende sempre un po’ a raccontare un unico modo di essere madre, quella del Mulino Bianco, la madre perfetta, che non so più neanche che esiste. E, quindi, questi tre modi di essere madri e contemporaneamente anche di essere figlie, è tutto un po’ intrecciato. E tutti hanno bisogno dell’altro”.

“Per il mio bene” è anche un film sull’accettazione delle proprie fragilità. “Siamo sempre tutti, cerchiamo di dimostrarci invincibili, forti. Dimostrare il lato debole di ognuno di noi non è una cosa spontanea. – ha detto Bobulova – Forse bisognerebbe avere meno paura delle proprie fragilità e dei propri punti deboli”.