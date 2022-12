Barca affonda a Lampedusa: 4 dispersi

Una barca è affondata nelle acque antistanti a Lampedusa: sono quattro i migranti risultati dispersi, tra cui due bambini di sei mesi e sei anni.

La motovedetta Cp327 della Guardia Costiera è riuscita a salvare 32 persone dal disastro, tra cui tre donne. Come informa l’Ansa, l’imbarcazione affondata è un barchino della lunghezza di sei metri. L’episodio è avvenuto la sera dello scorso 4 dicembre. I genitori dei due precitati bimbi dispersi sono sbarcati sull’isola insieme agli altri 30 migrati. Gli altri due di cui al momento non si sa nulla sono invece due uomini.

Barca affonda a Lampedusa, il sindaco: “Silenzio e immobilismo”

Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa, ha si è espresso sul disastro avvenuto, tramite le seguenti dichiarazioni riportate da TgCom24: “C’è troppo silenzio e troppo immobilismo attorno a questi morti”. Il primo cittadino ha spiegato come in poco più di cinque mesi lui stesso ha accolto numerose persone e allo stesso tempo “procurato bare per i morti”.

Mannino chiede l’intervento dell’Europa

Mannino ha spiegato come durante gli sbarchi ci siano stati dei dispersi e “di tantissimi tra loro non è stato trovato nemmeno il cadavere”.

Il sindaco ha chiesto dunque l’intervento dell’Europa. Secondo il sindaco di Lampedusa serve cambiare immediatamente il regolamento di Dublino.