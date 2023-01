Drammatico incidente in Pakistan. Una barca si è ribaltata in un lago e ci sono almeno 10 morti, tra i 7 e i 14 anni. Ci sono anche 9 dispersi.

Un drammatico incidente si è verificato in Pakistan.

Una barca si è ribaltata in un lago e il bilancio è di almeno 10 vittime, tutte tra i 7 e i 14 anni. Al momento ci sono anche 9 dispersi.

Barca si ribalta in Pakistan: almeno 10 morti, anche bambini

Un bilancio drammatico per il terribile incidente avvenuto in un lago in Pakistan. Ci sono almeno dieci morti, bambini e ragazzini, che hanno perso la vita in un naufragio nei pressi di una diga nel lago di Tanda Dam, nel nord-ovest del Pakistan, vicino al confine con l’Afghanistan.

A riferirlo la polizia locale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, precisando che i morti recuperati hanno tutti un’età compresa tra i 7 e i 14 anni. “L’operazione di salvataggio è ancora in corso” ha dichiarato un funzionario. La barca trasportava gli studenti di una scuola religiosa islamica in gita alla diga. In totale, a bordo erano presenti tra i 25 e i 30 bambini e ragazzini. Sei persone sono rimaste ferite, di cui quattro in gravi condizioni, come riportato da Furqan Khan, vice commissario del distretto di Kohat, nella provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa, dove è avvenuto l’incidente.

Un insegnante è stato salvato, ma ci sono ancora nove dispersi.

L’incidente nel giorno di un’altra tragedia in Pakistan

Il vice commissario Furqan Khan ha spiegato che ci sono già stati incidenti simili e che la polizia aveva chiuso la diga ai viaggi ricreativi. L’incidente nel lago di Tanda Dam è accaduto nello stesso giorno di un’altra tragedia in Pakistan, dove sono rimaste uccise 40 persone. Un pullman è precipitato in un burrone nella provincia del Baluchistan, con 48 passeggeri a bordo.

Gli annegamenti di massa, come riportato dalla stampa locale, sembrano essere comuni in Pakistan, a causa dell’uso di navi vecchie e sovraccariche.