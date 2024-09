Barcella Elettroforniture, aperta nuova filiale a Padova

Padova, 24 set. (askanews) - Barcella Elettroforniture S.P.A., azienda appartenente al Gruppo Marigliano, ha avviato un importante piano di espansione con l'apertura di una nuova filiale a Padova. La volontà è quella di rafforzare la posizione nel settore elettrico ed entrare in quello idrotermosa...

Padova, 24 set. (askanews) – Barcella Elettroforniture S.P.A., azienda appartenente al Gruppo Marigliano, ha avviato un importante piano di espansione con l’apertura di una nuova filiale a Padova. La volontà è quella di rafforzare la posizione nel settore elettrico ed entrare in quello idrotermosanitario. Abbiamo parlato con Domenico Marigliano, Amministratore Delegato Gruppo Marigliano:

“Questo nuovo centro fa parte del nostro percorso di sviluppo e rappresenta un nostro nuovo obiettivo in un percorso a lungo termine. Vogliamo fare bene, seguire il mercato e portare valore aggiunto nel nostro lavoro”.

Il nuovo punto vendita di Padova si estende su una superficie di 10.000 metri quadri, di cui 1.000 dedicati soltanto a uno showroom in cui è possibile toccare con mano le tecnologie integrate tra elettrico e idroteremosanitario per i clienti. Abbiamo parlato con Demetrio Trussardi, Direttore Generale Barcella Elettroforniture:

“Come filiale, questo è un magazzino di grande impatto. Per noi è un grande inizio, è la voglia e la determinazione che si trasforma in fisico attraverso muri e persone”.

Un investimento importante per la Famiglia Marigliano, in cui sono già presenti più di 40 figure professionali tra progettisti elettrici e termo idraulici

“Tra le tante cose che abbiamo previsto c’è una sala mensa, una sala ristorante, una palestra, spazi pubblici per i clienti e questo rappresenta per noi un’integrazione del sistema. Un qualcosa di alto valore per la filiera”.

Parte dell’ambizioso piano di sviluppo anche la presentazione della nuova filiale a Peschiera Borromeo, il restyling della sede principale di Azzano San Paolo e di due punti vendita nella provincia di Bergamo.