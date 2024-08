Barcellona, la folla cerca di entrare in parlamento, la polizia usa i gas

Barcellona, 8 ago. (askanews) – Momenti di tensione a Barcellona fra la polizia catalana (Mossos d’Esquadra) e i manifestanti: alcune centinaia di persone si sono riunite fuori dai cancelli del Parlament de Catalunya e alcune hanno cercato di forzare il dispositivo di sicurezza per entrare nei giardini intorno all’assemblea regionale, sigillata per il discorso di investitura del nuovo capo del governo catalano, il socialista Salvador Illa. Dopo molti cori e qualche breve tafferuglio, la polizia ha aperto il cancello, ma solo per lanciare gas lacrimogeni contro la folla pochi minuti dopo, disperdendola.

Il tutto poco dopo il discorso in una piazza vicina dell’ex presidente del governo regionale Carles Puigdemont, ricercato dal Tribunale supremo spagnolo, malgrado la legge di amnistia approvata dal governo di Pedro Sanchez, per il referendum di indipendenza della Catalogna del 2017, dichiarato illegale da Madrid. Alcune migliaia di manifestanti hanno assistito al discorso di Puigdemont, che dopo aver parlato è salito su un’automobile bianca e ha fatto perdere le sue tracce, nonostante il consistente dispiegamento di forze dell’ordine.