Barcellona Pozzo di Gotto, 42enne cade da un tetto e muore

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Un geometra di 42 anni, il signor Nino Cilona, ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone. Stava per diventare padre per la prima volta. Cilona è deceduto nel reparto di Rianimazione presso il Policlinico di Messina, dopo un giorno di agonia. Il dramma si è consumato mentre Nino era intento a fare la stima dei danni sul tetto dell’edificio. É caduto da un’altezza di circa otto metri. L’uomo lascia una compagna, Giusy, e un bambino che deve ancora nascere. Aperta un’inchiesta per fare luce sulle cause del sinistro.

Barcellona, muore cadendo dal tetto: capannone sotto sequestro

Come informa Today, Nino Cilona era stato chiamato per accertarsi di alcune infiltrazioni d’acqua all’interno di un edificio del centro mercantile. Dopo l’incidente, le autorità hanno messo sotto sequestro il capannone e l’area circostante. Il sostituto procuratore Luca Gorgone ha disposto l’autopsia sul corpo del 42enne prevista il prossimo 8 marzo.

I messaggi di cordoglio sui social

Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di Nino. Un utente scrive “Ti abbraccio, vecchio amico, fai buon viaggio. Mancherai a tanta gente. E mancherai anche a me”. Una ragazza lo ricorda così: “Impossibile credere che sia successo veramente… a te poi, un ragazzo così solare, bello, buono e sempre con la battuta pronta per fare sorridere chi ti era accanto. Ci sarà un disegno troppo complesso che noi qui oggi non possiamo capire. Che Dio possa dare la forza a Giusy e a tutti quanti per sopportare la tua assenza. RIP Nino”.

Un altro suo amico invece: “Non potevo ricevere notizia più brutta. Mi si è fermato il cuore. Un ragazzo che amava la vita. La vita è crudele e si porta via sempre le persone buone. Fai buon viaggio amico mio”.