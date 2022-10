Barcolana 54: la randa di Fast&Furio Sailing Team si tinge di glo

Trieste, 11 ott. (askanews) – Uno spettacolo unico al mondo, la Barcolana è un magico mix di competizione agonistica e festa della vela che ogni anno vede oltre mille barche darsi battaglia a Trieste. glo, brand di punta di BAT Italia è stato protagonista alla 54a edizione della regata più famosa a mondo in qualità di Gold Sponsor e ha deciso di supportare Arca SGR, giunta seconda al traguardo, come racconta Roberta Palazzetti, presidente e Ad di BAT Italia e Area director di SEA.

“Arca ha una particolarità fondamentale per noi, nella nostra missione di “A Better Tomorrow” un futuro migliore l’aspetto della sostenibilità ambientale è fondamentale ed Arca è l’unica barca tra tutto il sistema di yatching che ha ricevuto un attestato di certificazione di Environmental Product Declaration (EPD) che attesta la sostenibilità, quindi un fit perfetto con quelli che sono i nostri valori di brand e di azienda”.

Un grande risultato per Arca del Fast and Furio Sailing Team, guidato dallo skipper triestino Furio Benussi.

“Sono molto soddisfatto della mia Arca, le particolarità sono che è una barca fatta totalmente in carbonio, fatta per correre, e con un pizzico di orgoglio devo dire che è merito nostro he oggi questa barca è di nuovo in mare perché qualche anno fa era considerata un relitto, noi l’abbiamo recuperata, ce la siamo costruita ad immagine e somiglianza e oggi è una delle barche più vincenti che ci sono nel panorama internazionale”.

Per BAT dunque un impegno nato da una idea precisa di sostenibilità, innovazione e da un forte legame col territorio.

“Trieste sta diventando una città di adozione per BAT, è qui che sta sorgendo il centro di innovazione globale “A Better Tomorrow Innovation Hub” e ovviamente avendo una relazione così particolare con la città non potevamo mancare alla Barcolana, che l’evento della città di Trieste”.

Qui a settembre 2021 l’azienda ha annunciato appunto il lancio del suo nuovo “A Better Tomorrow Innovation Hub”: con un investimento totale fino a 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni, la struttura sarà un centro di innovazione e sostenibilità di livello mondiale.

E proprio in virtù di questo rapporto speciale glo, ha deciso di offrire al pubblico della Barcolana un’esperienza a 360 gradi.

“Glo è il nostro tabacco riscaldato, prodotto di punta, e questo evento è importante perché coincide con il lancio di Hyper X2. Siamo presenti qui con un hospitality corner, dove le persone possono venire e avere esperienza del prodotto, divertirsi e seguire le regate e anche con qualcosa di innovativo che è una boutique itinerante di Glo che sta girando nella città accogliendo gli altri ospiti, al cui interno vi consiglio di seguire l’olographic theatre che è un’esperienza veramente unica”.