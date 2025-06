Bardonecchia in ginocchio: esondazione fatale del fiume Frejus

Un dramma inaspettato ha colpito Bardonecchia, in provincia di Torino, quando il fiume Frejus è esondato a causa di un violento maltempo. Non crederai mai a quello che è successo: l’immagine di strade allagate ha invaso i social media, ma la notizia più tragica è arrivata con il ritrovamento del corpo di Franco Chiaffrino, un uomo di 70 anni, nel torrente Merdovine.

Questa tragedia ha scosso non solo i residenti, ma anche chi ricorda le conseguenze della grande alluvione di agosto 2023. Come possono le comunità affrontare simili catastrofi? Scopriamolo insieme.

La furia della natura: cosa è successo

Il maltempo ha colpito l’alta Val di Susa con violenti temporali, innalzando rapidamente i livelli d’acqua nel Frejus e nel fiume Dora. La situazione è diventata critica in un batter d’occhio, costringendo il Comune di Bardonecchia a lanciare un’allerta massima e dichiarare una zona rossa. Il sindaco Chiara Rossetti ha esortato i cittadini a rimanere a casa, evitare ponti e seguire le indicazioni delle autorità locali. Ma, nonostante gli sforzi delle squadre di emergenza, le operazioni di recupero e evacuazione sono state rese difficili dall’intensificarsi delle condizioni meteorologiche avverse. Ti sei mai chiesto quanto possa essere imprevedibile il tempo? Ecco un esempio lampante.

Le immagini pubblicate sui social hanno mostrato l’acqua nera del fiume che si riversava nelle strade, mentre l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia veniva chiusa in entrambe le direzioni. La prima cittadina ha firmato un’ordinanza per garantire la sicurezza della popolazione, impedendo l’accesso nelle aree colpite dall’esondazione e predisponendo un’area di ricovero presso il palazzetto dello sport. Questo video sta spazzando il web: chi non avrebbe paura di trovarsi in una situazione simile?

Le operazioni di emergenza e la risposta della comunità

I vigili del fuoco, supportati da dieci squadre e un elicottero, sono stati impegnati nel recupero del corpo di Chiaffrino e nell’evacuazione di dieci persone da un palazzo. Altre quattro persone sono state tratte in salvo dalle loro vetture. In momenti così difficili, la comunità si unisce, e la solidarietà è emersa come una luce nel buio. Le autorità hanno istituito un numero dedicato per le emergenze, mentre i monitoraggi del fiume sono stati intensificati. Ti immagini la tensione e l’ansia che si respirano in situazioni del genere?

La strada provinciale 216 del Melezet è stata chiusa a causa della presenza di acqua e fango, con squadre di operai al lavoro per ripristinare la viabilità. La situazione rimane critica, e i residenti sono stati invitati a mantenere la massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari. Questo è un momento in cui la comunità deve unirsi e fare fronte comune, non credi?

Ricordando il passato: la paura di una nuova alluvione

Questa esondazione riporta alla mente le tragiche immagini dell’alluvione di agosto 2023, quando la comunità di Bardonecchia dovette affrontare una crisi senza precedenti. Le cicatrici di quel disastro sono ancora visibili, e ora, con l’esondazione del Frejus, la paura di rivivere eventi simili ha riacceso le ansie tra i cittadini. La protezione civile e le autorità locali sono in allerta, pronte a intervenire se necessario. Hai mai pensato a come una comunità possa ricostruire dopo un disastro?

Il piano di emergenza è stato attivato, e i ponti che attraversano il torrente Frejus sono stati chiusi per garantire la sicurezza di tutti. La comunità si stringe attorno ai familiari della vittima, mentre il pensiero di una nuova alluvione pesa come un macigno. La solidarietà e la resilienza di Bardonecchia potrebbero essere messi alla prova, ma la determinazione a superare questa nuova crisi è più forte che mai. La risposta della comunità sarà la chiave per affrontare questo momento difficile. E tu, come reagiresti in una situazione simile?