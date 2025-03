Barella anti Covid per malati infettivi entra nel museo Aeronautica

Roma, 12 mar. (askanews) – La barella ATI (Aircraft Transit Isolator), lo speciale dispositivo che l’Aeronautica Militare ha usato a bordo di aerei ed elicotteri per trasportare e salvare la vita a centinaia di cittadini durante la pandemia Covid, è da oggi inserita nel percorso espositivo del Museo Storico di Vigna di Valle, custode dei velivoli e delle principali opere di ingegno aeronautico che hanno caratterizzato il progresso della Forza Armata.

“Il biocontenimento – ha ricordato il Tenente Colonnello Alessandro Fiorini, Direttore Infermeria Principale Pratica di Mare – Gruppo Bio contenimento Aeronautica Militare – è un investimento fatto dall’Aeronautica Militare all’inizio di questo secolo, un’importante capacità oggi al servizio del Paese, frutto di un percorso nato da un’esigenza tattica di supportare in ogni momento, 24 ore su 24, un paziente affetto da malattie infettive e che necessita di un trasporto aereo.

“Questa barella, che abbiamo utilizzato anche prima del Covid – ha dichiarato il direttore Uoc Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura dell’IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, Emanuele Nicastri – è la metafora della risposta italiana alle epidemie, che da sempre hanno guidato la storia dell’uomo. In futuro avremo altre epidemie, non dobbiamo nasconderci: l’importante è farci trovare pronti come, come Sistema Italia.

La barella ATI (Aircraft Transit Isolator) è una tecnologia per il trasporto in volo in alto biocontenimento di cui l’Aeronautica Militare si è dotata grazie a sperimentazioni avviate sin dai primi anni duemila. Usata per la prima volta nel 2006 su velivolo C-130J, si è rivelata poi fondamentale per il trasporto di connazionali affetti da virus ebola su velivolo KC767 e, durante la pandemia da Covid-19 ha svolto un ruolo cruciale per la gestione dell’elevata numero di casi venendo imbarcata per la prima volta anche su elicotteri HH101A.