Barelli (Fi): risultato in Abruzzo rafforza centrodestra di governo

Milano, 11 mar. (askanews) – “Un risultato che supera di circa 4 punti e mezzo quello del 2019, prendemmo il 9 ora siamo a 13,5. Siamo soddisfatti con un centrodestra unito, la sinistra l’aveva nazionalizzato questo voto dopo le illusioni in Sardegna e quindi se lo vogliamo nazionalizzare anche noi, evidentemente, è un risultato che rafforza il centrodestra di governo. Particolarmente Forza Italia rimane e diventa punto indispensabile su cui tutto il governo si basa”. Così

il capogruppo di Forza Italia alla Camera commentando il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo.

“Noi pensiamo che il successo di Forza Italia sia una risorsa importante per tutto il governo. Noi ci auguriamo che tutti i partner del governo di Centro destra abbiano risultati eccellenti, così si rafforza il governo. Noi siamo leali rappresentanti di un centro moderato, ragionevole, ma anche tosto, che ha idee precise, sia sulla necessità di una Europa, non soltanto proiettata al rigore, ma anche che tenga presente la necessità dello sviluppo e le sfide intercontinentali che ci saranno in prospettiva”.