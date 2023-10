Barelli(Fi): cedolare secca? Quando toccano tasse non dormiamo la notte

Roma, 30 ott. (askanews) – “Noi quando si toccano le tasse non dormiamo di notte e quindi anche questa impostazione non ci è piaciuta molto”. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha risposto così entrando a Palazzo Chigi a chi gli chiedeva dell’aumento della cedolare secca previsto nelle bozze della legge di bilancio.

“Dopo un certo numero di appartamenti che il proprietario mette a disposizione per gli affitti brevi è corretto che paghi maggiori tasse perché diventa un’impresa – ha aggiunto – però spostare al 26% la cedolare secca per un solo appartamento o per due appartamenti non ci sembra che sia corretto”.

“Parliamo di un comparto che non è solo quello dei centri storici dove arrivano gli americani ricchi che possono pagare di più – ha sottolineato Barelli – stiamo parlando anche di un’attività che in un momento di crisi svolgono anche tante famiglie al di fuori dai centri storici e magari anche in provincia e nelle periferie”.