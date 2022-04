Bari, assalto a portavalori su A14: ferite guardie giurate

Bari, 29 apr. (Adnkronos) – Assalto a un furgone portavalori questa mattina sulla autostrada A14, nei pressi di Molfetta, in provincia di Bari. Un camion è stato messo di traverso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Secondo quanto si apprende i rapinatori però non sono riusciti nell'intento di impossessarsi del bottino.

Il tentato assalto è avvenuto poco prima delle 7.30 sulla A14 nella direzione nord, tra Bitonto e Molfetta, all'altezza del km 656.

I banditi hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud per coprire la fuga.

La Polizia di Stato riferisce che c’è stata una aggressione con lievi lesioni alle guardie giurate da parte dei rapinatori che sono poi fuggiti.