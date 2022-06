Bari, atterraggio di emergenza per un volo con a bordo 129 persone: cosa è successo

A causa di un problema tecnico, il volo Mykonos-Napoli della compagnia Volotea ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bari.

Paura e spaesamento per i 129 passeggeri di un volo che dalla Grecia stava Tornando in Italia. L’aereo ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza a Bari a causa di alcuni problemi.

Atterraggio di emergenza a Bari per un aereo Volotea partito da Mykonos e diretto a Napoli

I problemi erano di natura tecnica che, sebbene non fossero gravi, hanno costretto il velivolo ad atterrare all’aeroporto di Bari Karol Wojtyla. L’aereo era della compagnia low cost spagnola Volotea. Si tratta dell’Airbus A319 che fa la tratta Mykonos-Napoli. Non ha avuto particolari problemi ad atterrare in Puglia l’aereo, infatti è stata una discesa semplice e priva di conseguenze sia per il veivolo che per i passeggeri.

I passeggeri raggiungeranno Napoli con un altro aereo della compagnia spagnola

Ovviamente le persone a bordo un attimo di paura l’hanno avuto perchè sapere di doversi preparare ad un atterraggio di emergenza non è per niente piacevole. Fortunatamente stanno tutti bene e, dato che devono raggiungere l’aeroporto di Napoli, la compagnia spagnola a messo a disposizione delle 129 persone un altro aereo che partirà nel pomeriggio di oggi, 14 giugno 2022.