Bari, crollata palazzina a Barletta: ci sarebbero dei feriti

Tragedia a Barletta dove una palazzina è crollata forse a causa di una fuga di gas. Potrebbero esserci dei feriti.

Una fuga di gas potrebbe essere stata la causa del crollo di una palazzina a Barletta situata a 60 km chilometri di Bari. Nel frattempo sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Stando a quanto appreso il bilancio dei feriti sarebbe tre ovvero due uomini e una donna. La vicenda è avvenuta in via Curci che si troverebbe non molto distante da via Roma dove proprio il 3 ottobre del 2011, morirono quattro operaie e una giovane morirono a seguito del crollo di una palazzina.

🔴 #Barletta (BA), intervento in corso per il crollo parziale di una palazzina di due piani causato da un’esplosione per probabile fuga di gas. I #vigilidelfuoco hanno soccorso tre feriti. Non risultano altre persone coinvolte [#16giugno 22:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 16, 2021

Barletta crollata palazzina, il bilancio sarebbe di tre feriti

Nel frattempo, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, sarebbero ancora in corso gli interventi di recupero. Non risulterebbero ad ogni modo altre persone coinvolte durante l’incidente. Ancora incerta la causa scatenante che potrebbe avere causato il crollo dell’edificio. L’ipotesi al momento più accreditata potrebbe essere quella della fuga di gas: “Intervento in corso per il crollo parziale di una palazzina di due piani causato da un’esplosione per probabile fuga di gas.

I vigili del fuoco hanno soccorso tre feriti. Non risultano altre persone coinvolte” – fanno sapere i vigili del fuoco su Twitter.

Stando a quanto appreso, gli operatori intervenuti durante le operazioni di soccorso hanno prima di tutto rimosso manualmente i blocchi di tufo, al fine di portare in salvo le persone rimaste ferite. Successivamente i vigili del fuoco hanno coordinato l’intervento di una ruspa arrivata sul posto.