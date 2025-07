Bari, Deloitte inaugura la nuova sede alla Fiera del Levante

Bari, 1 lug. (askanews) – Settantacinque milioni di euro di investimenti e 700 nuovi posti di lavoro entro il 2026: sono i numeri chiave con cui Deloitte rafforza la sua presenza a Bari, inaugurando la nuova sede presso la Fiera del Levante. 9mila metri quadrati di spazi espositivi, completamente riqualificati, con un intervento da 50 milioni di euro, ispirato a criteri di sostenibilità, tecnologia e benessere lavorativo.

Claudio Lusa, Deloitte Operate Leader, ha dichiarato: “Oggi presentiamo un nuovo investimento sull’intelligenza artificiale, su un’attività di ricerca per circa 25 milioni di euro da fare nei prossimi tre anni, quindi noi contiamo di continuare a investire sul territorio, sui nostri talenti per farli rimanere qui a Bari, in Puglia e per far ritornare una serie di nostri ragazzi che negli ultimi anni sono dovuti andare altrove per trovare lavoro”.

Il colosso della consulenza nel capoluogo pugliese è ormai diventato punto nevralgico per l’innovazione nel Mezzogiorno. La nuova sede ospiterà anche un hub dedicato all’intelligenza artificiale con 25 milioni di investimento e oltre 70 specialisti al lavoro su settori strategici come energia, sicurezza informatica, Space Economy e turismo.

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Novantacinque anni fa qui fu inaugurata la fiera del Levante per proiettare Bari verso nuovi mercati, era l’evento più importante all’epoca perché dava un senso di modernità alla nostra città. Ora a distanza di tanti anni questa missione è affidata simbolicamente a Deloitte, ci approssimiamo verso quel percorso che ci porterà verso un futuro, non solo di città sostenibile, ma anche di città che consente il rientro di tanti giovani che in passato sono andati via da Bari perché non avevano opportunità di lavoro”.

Un’operazione che si inserisce in un contesto economico in crescita: tra il 2010 e il 2023 la Puglia ha infatti visto aumentare il PIL pro-capite quasi il doppio rispetto alla media nazionale. E anche l’occupazione giovanile è sopra la media del Mezzogiorno.

“Qui 1200 ragazzi e ragazze pugliesi troveranno una buona occupazione per promuovere a loro volta sviluppo economico nei settori dell’agricolo, della salute, dell’innovazione e dell’aerospazio” – afferma Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia – “Quello di Deloitte è un contributo fondamentale, sostenuto da Regione Puglia con un investimento di 17 milioni di euro su 45, quindi una somma importantissima che deriva dalle nostre scelte del passato, ma che ovviamente è orientata verso il futuro”.

Il nuovo spazio nel cuore di Bari, con 1.200 postazioni, sale smart, aree meeting e un grande auditorium, sarà anche un motore di sviluppo per il territorio: una parte sarà infatti destinata all’incubazione di startup attive nella logistica, nella mobilità sostenibile e nella space economy, con l’obiettivo di favorirne la crescita e il posizionamento competitivo sul mercato.