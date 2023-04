Bari, Fabio Buonsante muore a 22 anni dopo un incidente con la moto

Ha lottato come un guerriero presso l’ospedale di Bari ma alla fine si è arreso: Fabio Buonsante muore a 22 anni dopo un incidente con la moto. Il giovane non ce l’ha fatta ed è spirato stamattina lasciando famiglia ed amici nel dolore. Dai media si apprende che Fabio era rimasto in ospedale per otto giorni a seguito del ricovero in codice rosso seguito al tremendo incidente avvenuto a Bari lo scorso 19 aprile.

Fabio Buonsante muore a 22 anni

In quel frangente il centauro stava percorrendo viale Europa, nel quartiere San Paolo, quando per cause da definire si era schiantato con la sua moto. I soccorritori del 118 erano arrivati a razzo ed avevano trasportato il 22enne in ospedale. Lì purtroppo Fabio è deceduto questa mattina. E i messaggi di strazio per quelle tremenda notizia hanno intasato i social: “Sei stato l’ennesima conferma che le belle parole vanno dette quando c’è l’occasione”.

Cordoglio e strazio nei post social

E ancora, come riporta Fanpage: “Nei tuoi occhi ho sempre visto ingenuità e spensieratezza, quella spensieratezza che molte volte mi mancava e tu con le tue battute e le tue azioni riuscivi a farmi distrarre. Sei mio fratello e lo sarai per sempre, con te il destino è stato ingiusto”. Fabio lavorava in una ditta di pulizie e il pomeriggio del 19 aprile era stato condotto presso l’ospedale Di Venere di Bari con un severo trauma cranico. Su cause e dinamiche del sinistro sono al lavoro Polizia Locale e carabinieri della territoriale.