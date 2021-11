Bari, ginecologo offre rapporti sessuali in cambio della guarigione dall’HPV

Rapporti sessuali in cambio della promessa di guarire dall'HPV. Questa l'assurda storia di un ginecologo portato alla ribalta da "Le Iene".

Rapporti sessuali in cambio della guarigione dalla HPV. Questo è quanto è emerso da un’indagine della redazione del popolare programma televisivo “Le Iene” in onda su Italia 1. Stando a quanto appreso, a prescrivere “l’assurda” cura, è un noto ginecologo in pensione, che tuttavia continuava ad esercitare come libero professionista.

Nel frattempo l’ordine dei medici ha avviato una indagine interna, al fine di fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto.

Bari ginecologo le iene, il servizio mandato in onda in tv

Tutto è partito dalla segnalazione di una paziente che, suo malgrado, si è rivolta al ginecologo in questione in quanto non era ancora riuscita a rimanere incinta. Durante gli esami eseguiti dal medico nel corso della visita, sarebbero poi emerse alcune sospette macchie bianche che sarebbero state sintomo di Papilloma Virus.

L’aspetto però strano della storia è che, prima rivolgersi al ginecologo, gli esami svolti in precedenza avevano avuto esito negativo.

Bari ginecologo le iene, le successive analisi e la segnalazione

Fu quindi a seguito di questa “presunta” diagnosi che il medico si offrì di guarire e salvare in questo modo la donna proponendole di avere rapporti sessuali che avrebbero potuto scongiurare il papilloma virus.

Bari ginecologo le iene, la “messinscena” dell’attrice

Alle cure del ginecologo si è affidata anche un’attrice della redazione “Le Iene” alla quale fu data una diagnosi non molto dissimile. Anche in quel caso il medico le ha rivelato che, facendo così, aveva salvato la vita a tante donne.