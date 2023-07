Paura all’ospedale ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari) dove nella giornata di ieri è scoppiato un incendio che ha messo in serio pericolo i pazienti e il personale sanitario della clinica. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

Bari, scoppia l’incendio in ospedale: intervengono i vigili del fuoco

Un’enorme colonna di fumo nero ha iniziato ad innalzarsi nel cielo di Acquaviva delle Fonti, dopo che lo scoppio del rogo nell’ospedale ‘Mulli’. L’area maggiormente interessata è stata quella del pronto soccorso e le tante persone in attesa sono dovute uscire in strada per mettersi in sicurezza. Il fumo, che ha invaso l’impianto di aerazione, si è propagato presto anche negli altri reparti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni di evacuazione, prima di occuparsi dello spegnimento delle fiamme. In poco tempo l’incendio, di cui non si conoscono ancora le cause scatenanti, è stato sedato e tutte le persone sono state messe in salvo. Secondo le informazioni che arrivano, nessuno è rimasto ferito o intossicato. I carabinieri stanno ora indagando sulle possibili cause dello scoppio del rogo.