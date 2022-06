Bari, la giovane prof Erica muore con il padre in un incidente stradale: tornavano da Milano

Viaggiavano da Milano per tornare nella provincia di Bari. Padre e figlia non tornano vivi a casa. La giovane prof Erica muore in un incidente stradale.

Erica Petrelli era una giovane prof della provincia di Bari che stava tornando da Milano con il padre. Mentre erano in viaggio verso casa hanno entrambi perso la vita in un incidente stradale.

Bari, Prof Erica muore insieme a papà Nicola Vito

Lei aveva 26 anni e il papà Vito Nicola 56 anni. Erano di Cassano delle Murge, nel Barese. Mentre viaggiavano sulla strada di casa, Erica e Vito Nicola, hanno incrociato un’altra vettura che li ha tamponati. Dopo lo scontro sono finiti fuori strada sull’autostrada A14, nel tratto tra San Severo e Foggia. Purtroppo per Erica e Vito Nicola non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. Lei è morta sul colpo, lui in ambulanza.

Il dolore della città di Cassano delle Murge

La comunità di Cassano delle Murge è sotto choc dopo aver appreso la notizia. I messaggi di cordoglio sui social sono tantissimi, soprattutto tra gli amici della giovane Erica. Il sindaco di Cassano delle Murge si è unito al dolore della famiglia Petrelli scrivendo su Facebook: “Ho appreso dell’incidente stradale in cui hanno perso la vita due concittadini, padre e figlia, sono molto addolorato, l’intera città di Cassano si stringe intorno ai familiari. Un atroce destino spezza due giovani vite. Sentite condoglianze.”