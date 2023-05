Dalla provincia di Bari arriva la notizia di alcuni ladri scoperti mentre rubano un’auto che investono i carabinieri: da quanto si apprende i due militari sono stati feriti lievemente e condotti in ospedale al Policlinico cittadino dopo che la loro pattuglia era intervenuta a Binetto. I media spiegano che la vettura di servizio è stata speronata, nel corso di un inseguimento, da un’altra vettura.

Rubano un’auto ed investono i carabinieri

Nel secondo veicolo si trovavano alcuni malviventi che stavano rubando un’auto. Le testate spiegano che i criminali stavano cercando di spingere il mezzo rubato con un Suv ma, una volta che si erano accorti della presenza dei carabinieri avrebbero tentato di investirli. Ne era scaturita una fuga ad alta velocità nella quale i malviventi hanno diretto la propria auto contro il mezzo dell’Arma, “danneggiandolo gravemente”.

La fuga e la vettura addosso ai militari

E dopo aver centrato un’altra auto in sosta hanno concluso la corsa “contro il muro di un’abitazione per poi fuggire a piedi”. I militari coinvolti nello scontro non hanno riportato lesioni gravi e sono stati medicati nel Policlinico di Bari. Contestualmente sono state sequestrate due vetture: dentro c’erano numerosi attrezzi per lo smontaggio delle auto nonché un “disturbatore di frequenza jammer”.