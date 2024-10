Bari: 'Lavoro, valore, identità', il 18 ottobre convegno del Movimento per Giustizia Art.3 Ets

Palermo, 10 ott. (Adnkronos) – Il prossimo 18 ottobre, a partire dalle ore 9, a Bari presso il Teatro Kursaal Santalucia si terrà il Convegno “Lavoro, Valore, Identità” organizzato dal Movimento per Giustizia Art.3 ETS. La partecipazione ai lavori dell'intera giornata è libera e gratuita con obbligo di iscrizione al link https://crzpnir56n4.typeform.com/to/M3T25A2o. "Affrontare il tema del lavoro diventa ogni giorno più arduo: si corre il rischio di attingere esclusivamente dal piano teorico e filosofico, entrando in analisi che poco si addicono a un concetto che si riteneva talmente concreto da fondarvi la nostra Costituzione, salvo poi ritrovarlo, nel nostro quotidiano, trasformato in qualcosa di immateriale, intangibile, astratto- si legge in una nota -Eppure non è possibile non affrontare il problema, per troppo tempo abbandonato alla devastante usurpazione della retorica della politica che vede il suo naturale nefasto epilogo in un inconsistente quanto vacuo accapigliarsi, scevro dalla volontà di definire un reale e chiaro quadro di azione rispetto a quanto possa e debba essere realizzato".

"Oggi, dunque, che il precariato e l’assenza di sicurezza hanno condannato l’uomo, fragile e sfruttato, ad un irrisolvibile senso di sconfitta, scarnificandone ed impoverendone l'esistenza stessa, appare chiaro come non mai che occorre riportare il focus sul lavoro o, più precisamente, sul ‘non lavoro’, su un piano valoriale che ha drammaticamente perso significato, incidendo profondamente sull'identità, sulla percezione di se stessi- si legge ancora – Da queste direttrici tematiche nasce la spinta che ha portato il Movimento per Giustizia Art.3 ETS a realizzare un evento con voluta circolarità di voci, di saperi, di luoghi e di arti, frutto, quindi, di tante sinergie e contributi preziosi; in tale ottica si alterneranno riflessioni, rappresentazioni e testimonianze dal vivo sul tema del lavoro nei suoi attuali aspetti di criticità cui daranno voce studiosi, accademici e magistrati, tra cui Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica, Sarantis Thanopulos, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, gli attori ed autori Fabrizio Saccomanno, che analizzerà la fondamentale figura di Alessandro Leogrande, e Salvatore Striano, che dedicherà una particolare attenzione al ‘non luogo’ rappresentato dal mondo del carcere, cui si aggiungeranno i contributi di Ottavia Piccolo e Tosca D’Aquino, grazie ai quali si proverà a intavolare un confronto costruttivo che finalmente rompa il silenzio, che rappresenti memoria e ispirazione per riportare al centro del dibattito una questione cruciale del nostro tempo, che definisca con coraggio quello che può e deve essere fatto, indicando la strada da intraprendere per riscoprire una dimensione in cui non si discuta più di numeri, di interessi, di profitti, ma di donne e uomini".