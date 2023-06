Un padre di 86 anni è stato fermato dai carabinieri di Monopoli dopo avere ucciso la figlia 54enne alla fine di una lite per motivi familiari. I militari, intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112 , hanno trovato il cadavere della donna riverso per terra in una strada privata in contrada Larghezza. Come informa l’Ansa, nel corso delle indagini, effettuate anche dal personale della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari, sono emersi indizi importanti nei confronti dell’86enne che risulta avere dei precedenti. L’uomo è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere con l’accusa di omicidio.

Padre investe figlia dopo lite: il nome della vittima

Dal Mattino si leggono i nomi della vittima e del presunto carnefice: si tratta rispettivamente di Mariangela e Vincenzo Formica. Secondo gli inquirenti prima ci sarebbe stata una lite tra padre e figlia e, in seguito, l’investimento. Non sarebbe stato un incidente, ma un omicidio.

L’uomo è stato condotto in carcere

In seguito al sopralluogo dei carabinieri di Bari, Vincenzo Formica è stato sottoposto a stato di fermo di indiziato di delitto per omicidio e ora si trova presso la casa circondariale di Bari. Come si legge da Today, nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima presso l’istituto di medicina legale di Bari.