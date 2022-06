Bari, prosegue l’emergenza zanzare: una ragazza finisce in ospedale

Prosegue la fastidiosa emergenza zanzare in Puglia che crea molti disagi ai cittadini: una ragazza di Bari è finita in ospedale

Si tratta di una vera e propria invasione, quella delle zanzare in Puglia e più precisamente nella città capoluogo di Bari. I piccoli e fastidiosissimi insetti stanno creando diversi disagi tra i cittadini: una ragazza è stata costretta ad andare in ospedale dopo le numerose punture.

Bari, prosegue l’emergenza zanzare: l’intervento dell’Amiu

Come fare per risolvere il problema delle zanzare in Puglia. I cittadini baresi hanno iniziato a lamentarsi fortemente per questa invasione. Il dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha quindi dato il suo via libera: l’Amiu ha iniziato le procedure di disinfestazione in varie zone della città. Parchi e mercati hanno già beneficiato delle nuove disinfestazioni, ora è il turno della pineta di San Francesco, della zona del Canalone e di piazza Garibaldi.

Una ragazza è finita in ospedale

Secondo quanto raccolto dal noto quotidiano ‘La Repubblica’, una ragazza che si trovava in spiaggia è stata costretta a recarsi in Pronto Soccorso a seguito delle numerosissime punture di zanzara che l’avevano fatta stare male. L’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli ha spiegato che questo è un problema molto sentito attualmente in città: “Ci rendiamo conto che ci sono disagi importanti per i cittadini.”