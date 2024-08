Bari: Sasso (Lega), 'campo largo accozzagliacon sete poltrone e furia ideologica'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Quanto sta accadendo al Comune di Bari rende perfettamente l'idea di cosa sia il cosiddetto campo largo, ovvero un'accozzaglia di partiti che hanno poco in comune, se non la sete di poltrone e la furia ideologica contro il centrodestra. Dopo due mesi di t...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Quanto sta accadendo al Comune di Bari rende perfettamente l'idea di cosa sia il cosiddetto campo largo, ovvero un'accozzaglia di partiti che hanno poco in comune, se non la sete di poltrone e la furia ideologica contro il centrodestra. Dopo due mesi di trattative per formare la nuova giunta, il sindaco Vito Leccese ha presentato una ‘squadra’ che nel giro di 24 ore ha portato la città di Bari alla ribalta nazionale, in negativo. Prima con un assessore di estrema sinistra costretto alle dimissioni per la sua violenza e incontinenza verbale, poi con un altro assessore sfiduciato dal suo stesso partito, il M5S, in evidente cortocircuito tra la base territoriale e i vertici nazionali". Lo afferma il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.

"Se non fosse che nel frattempo la città sprofonda nel degrado, nella sporcizia, nell'insicurezza, verrebbe da ridere e da chiedersi se i baresi che hanno votato a sinistra si aspettavano questo spettacolo indegno. Bari -conclude l'esponente del Carroccio- ha bisogno di essere amministrata e non di essere un laboratorio politico per PD e M5S e per i loro capricci. Bari merita rispetto”.