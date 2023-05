Bari, si tuffano per salvare il loro cane in difficoltà ma rischiano di anne...

Bari, si tuffano per salvare il loro cane in difficoltà ma rischiano di anne...

Una vicenda a lito fine che arriva dalla Puglia, dove a Bari due persone si tuffano in mare per salvare il loro cane in difficoltà ma rischiano di annegare: sono stati salvati da due poliziotti motociclisti che si sono spogliati e tuffati immediatamente. Da quanto si apprende sui media l’animale della coppia pare fosse fuggito all’improvviso da un villino di San Giorgio.

Si tuffano per il cane e rischiano di annegare

Tutto è accaduto, in base al report di Repubblica, lo scorso 22 maggio sul lungomare del capoluogo pugliese. Il cane in questione era scappato ed aveva attraversato la strada, poi si era tuffato in mare. A quel punto i suoi due umani, una giovane coppia, hanno visto il loro peloso in difficoltà e si sono gettati in acqua per aiutarlo. Peggio non poteva andare, visto che loro stessi non riuscivano a tornare a riva a causa della corrente troppo forte.

La chiamata di allarme alla Polizia

A quel punto qualcuno ha allertato il 113 e la Polizia. Sul posto sono arrivati a razzo due motociclisti delle Volanti. Gli agenti hanno capito che stava per compiersi una tragedia e si sono spogliati, hanno raggiunto i cittadini in difficoltà e li hanno riportati sulla battigia. Insomma, come conclue Repubblica, “solo un grande spavento per la coppia e il cane, mentre per gli agenti qualche piccola escoriazione”. I due poliziotti sono stati visitati dai sopraggiunti operatori del 118.