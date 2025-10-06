Bari Weiss assume la direzione di CBS News sotto la guida di Paramount

In un’importante manovra nel panorama mediatico, Paramount, un attore di primo piano nell’industria dei media statunitensi, ha annunciato l’acquisizione della piattaforma di commento Free Press. Questa acquisizione ha portato alla nomina del suo fondatore, Bari Weiss, come nuovo direttore di CBS News. Weiss, nota per il suo forte sostegno a Israele e per le critiche a quella che definisce la cultura ‘woke’, assume questo ruolo in un momento in cui i media affrontano pressioni immense da parte di vari ambienti politici, in particolare sotto l’influenza dell’ex presidente Donald Trump.

Questa nomina strategica è vista da alcuni come un tentativo deliberato di riallineare CBS News con i valori espressi dall’amministrazione Trump. Il CEO di Paramount, David Ellison, ha espresso entusiasmo riguardo alla nomina di Weiss, citando il suo spirito imprenditoriale e la sua visione editoriale come fattori cruciali per il futuro della rete.

Acquisizioni strategiche e influenza dei media

L’acquisizione recente di Free Press fa parte di una strategia più ampia di Paramount per modernizzare i propri contenuti mediatici e rafforzare la connessione con il pubblico a livello globale. Ad agosto, Paramount ha completato una fusione con Skydance Media, che ha ulteriormente consolidato la sua posizione nell’industria dell’intrattenimento. Come parte dell’approvazione normativa della fusione, Skydance si è impegnata a migliorare la diversità di punti di vista all’interno di CBS, una mossa che ha suscitato sia elogi che critiche.

Il legame di Ellison con l’industria tecnologica—essendo il figlio del miliardario Larry Ellison, noto alleato di Trump—aggiunge un ulteriore livello di complessità a questa nomina. Questa relazione è destinata a generare interesse e preoccupazione tra gli analisti dei media e il pubblico, poiché solleva interrogativi sull’indipendenza editoriale di CBS News sotto la direzione di Weiss.

Controversie e critiche

La carriera di Weiss non è stata priva di controversie. Ha lasciato The New York Times dopo aver affermato di aver subito molestie persistenti da parte di colleghi oppositori delle sue opinioni. Questa esperienza ha plasmato il suo racconto come campionessa della libertà di espressione, spesso ponendosi contro le attitudini prevalenti nei media mainstream. Nel 2022, ha fondato Free Press, dove ha continuato a sfidare le prospettive convenzionali, in particolare su temi come le iniziative di diversità, equità e inclusione e il scetticismo sui vaccini, questioni che risuonano con la base politica di Trump.

Nonostante il suo allineamento con alcuni punti di vista conservatori, Weiss si è occasionalmente trovata in disaccordo con i repubblicani mainstream—soprattutto riguardo alle loro posizioni sull’aborto. Questa divergenza evidenzia le complessità all’interno del panorama mediatico conservatore e suggerisce che la direzione editoriale di Weiss a CBS potrebbe non essere universalmente accolta.

Reazioni alla nomina di Weiss

La risposta alla nuova posizione di Weiss è stata mista. I sostenitori, tra cui figure influenti come i capitalisti di rischio Marc Andreessen e David Sacks, oltre all’ex CEO di Starbucks Howard Schultz, la vedono come una voce necessaria in un ambiente mediatico che percepiscono come sempre più parziale contro le prospettive conservatrici. Questi endorsement sottolineano il potenziale di Weiss di attrarre un nuovo pubblico a CBS News.

Tuttavia, la pubblicazione ha recentemente affrontato critiche per la sua copertura delle azioni di Israele nel conflitto di Gaza, che ha messo in evidenza le potenziali implicazioni dell’approccio editoriale di Weiss. Articoli come Il mito della carestia a Gaza hanno suscitato dibattito, poiché sfidano le narrazioni ampiamente accettate sulla crisi umanitaria derivante dal blocco israeliano, contraddicendo i risultati di organizzazioni rispettabili come le Nazioni Unite.

Prospettive future

Con Bari Weiss che intraprende il suo nuovo percorso come direttore, il panorama mediatico osserva attentamente. Il suo mandato influenzerà probabilmente non solo CBS News, ma anche il dibattito più ampio riguardante l’integrità dei media, il bias politico e il ruolo del giornalismo in una società divisa. I prossimi mesi riveleranno se la sua visione risuonerà con il pubblico e come influenzerà il futuro di CBS sotto la guida di Paramount.