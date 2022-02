Baricco dopo il trapianto di cellule staminali: le prime parole dello scrittore torinese.

Alessandro Baricco, dopo il trapianto di cellule staminali a causa delle leucemia che l’ha colpito qualche mese fa, è tornato a casa. Lo scrittore torinese ha scritto un lungo post di ringraziamento sui social, spiegando che le sue condizioni di salute sono buone.

Baricco dopo il trapianto

Soltanto sei mesi fa, Alessandro Baricco riceveva una terribile diagnosi: la leucemia è entrata nella sua vita. Lo scrittore torinese si è immediatamente affidato ai medici per tutte le cure del caso e nei giorni scorsi si è sottoposto ad un trapianto di cellule staminali. Dimesso dal nosocomio, è tornato a casa e ha scritto un lungo post di ringraziamento al personale medico e paramedico dell’Istituto Candiolo di Torino.

Le prime parole di Baricco

Sul profilo Facebook di Baricco si legge:

“A casa, finalmente. Grande gioia. Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell’Istituto di Candiolo: da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza. È andato proprio tutto liscio, col trapianto, e so che se questo è successo è anche per l’ondata di affetto e energia che tante persone mi hanno mandato, spesso da lontano. A loro va tutta la mia gratitudine, la più sincera. Ora si tratta di andare avanti a ricostruire, con pazienza e disciplina, sperando di vedere arrivare presto l’ora dei festeggiamenti. Nel caso, intendo farli durare per anni”.

Lo scrittore torinese ha ringraziato il personale medico che si è preso cura di lui durante il ricovero per il trapianto. Poi, ha dedicato un pensiero anche a tutti i fan che, in questi mesi, non gli hanno mai fatto mancare l’affetto.

La malattia di Baricco

Come già sottolineato, Alessandro Baricco ha saputo di essere malato di leucemia sei mesi fa. Ha deciso di parlarne pubblicamente, però, soltanto lo scorso 22 gennaio. In seguito ha annunciato il trapianto delle cellule staminali e, nelle ultime ore, è tornato ad aggiornare i fan. Adesso dovrà osservare un periodo di convalescenza, sperando di poter finalmente festeggiare la battaglia. E’ bene sottolineare che lo scrittore è in cura presso l’Istituto Candiolo, un’eccellenza italiana nella cura del cancro.