Barilla, in un anno donati 3,2 milioni per supportare le comunità

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - La sostenibilità in Barilla è anche attenzione alle persone e alle comunità locali: il Gruppo ha attivato una serie di iniziative solidali nei diversi Paesi in cui opera, per un totale di 2,2 milioni di euro, a cui si aggiunge il milione donato all...