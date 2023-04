Barilla investe 12,6 mln nel suo storico stabilimento mantovano

Milano, 21 apr. (askanews) – Da quarant’anni qui nascono molti dei biscotti e degli snack che gli italiani scelgono per colazione o merenda. Ogni anno, infatti, in questo stabilimento Barilla, a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, si sfornano 10 miliardi di biscotti, oltre un miliardo di cracker e un miliardo e mezzo di sfoglie dei brand Mulino Bianco, Pan Di Stelle, Pavesi e Gran Cereale. Ora il gruppo alimentare di Parma ha deciso di investire qui altri 12,6 milioni di euro per ampliare la linea degli snack, destinata a produrre nuovi prodotti da forno salati, e installare una nuova linea di confezionamento dei biscotti che qui sono la categoria principale. Un’ulteriore crescita per questa cucina extra large come ama definirla la direttrice dello stabilimento Cinzia Bassi: “Io dico sempre che è una grande cucina, la differenza la fanno le quantità – ci ha detto – abbiamo grandi frigoriferi e grandi dispense e il pizzico di sale in un impasto di 700-1000 chili diventa 30 chili di sale”.

Quello di Castiglione delle Stiviere è uno degli stabilimenti chiave per il settore bakery del gruppo Barilla: 11 linee di produzione per 48 ricette che si declinano in 103 referenze e un totale di 105.000 tonnellate di prodotti sfornati nell’arco di un anno. Numeri dietro i quali si celano biscotti storici come macine e galletti ma anche novità che hanno fatto proprio l’impegno verso la sostenibilità. Un tratto comune a tutto lo stabilimento che negli ultimi 10 anni ha ridotto del 18% il consumo di acqua e del 10% quello di energia elettrica. Ma che interpreta la sostenibilità anche come impegno sociale per la comunità locale:

“Le donazioni rappresentano il modo di fare impresa di Barilla. Per Barilla essere sostenibile non significa solo essere green ma essere presenti sul territorio delle comunità locali – ha affermato Bassi – oggi abbiamo donato una ambulanza alla croce rossa di Castiglione delle Stiviere e Solferino che è la sede storica della cri e doniamo periodicamente prodotti alla comunità e alle associazioni locali”.

Proprio a Castiglione delle Stiviere nel 1959, è nato il primo Museo della Croce Rossa, alla cui sede locale è stata donata da Barilla l’ambulanza per il trasporto sanitario.