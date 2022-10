Barilla: lancia iniziative per insegnare a giovani come proteggere Pianeta

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Un programma di iniziative rivolte a studenti di ogni età in vista dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione che si terrà il prossimo 16 ottobre. E' l'idea di Fondazione Barilla che porta a scuola una serie di contenuti utili e divertenti per imparare a capire la relazione che lega il cibo e le persone al nostro Pianeta.

Partendo da video comici, si affrontano temi fondamentali come la sana alimentazione, il rispetto dell’ambiente e la lotta allo spreco. Con nuove guide per l’insegnamento, i docenti potranno inoltre strutturare una lezione dinamica e interattiva, per ogni grado scolastico. E a supporto ci sarà anche un libro gratuito, dal titolo '100 food facts-piccola guida per grandi cambiamenti'. Tutto questo fornirà innumerevoli spunti di discussione per capire come, con semplici azioni quotidiane, si possa iniziare una piccola rivoluzione verso un futuro più sano e in armonia con l’ambiente.

Il programma educativo di Fondazione Barilla, rivolto a docenti di ogni ordine e grado, si compone di due mini-guide di approfondimento, una sui temi dello spreco e l’altra sulla relazione tra alimentazione e salute, che aiuteranno i docenti a strutturare per le loro classi lezioni dinamiche e interattive incentrare sulla relazione tra cibo, persone e pianeta. Ad oggi, oltre 12.000 insegnanti in tutta Italia (corrispondenti a un totale di circa 240.000 studenti) hanno già aderito al programma della Fondazione Barilla; una partecipazione diffusa e convinta che si deve anche agli strumenti didattici innovativi inseriti quest’anno nel programma: le speciali pillole video realizzate da comici e food influencer, nonché il libro '100 food facts-piccola guida per grandi cambiamenti'.

Le pillole video sono un concentrato di informazioni scientifiche e ironia: attraverso le gag del comico Lillo, i giovani studenti impareranno a sprecare meno cibo o a mangiare più regolarmente frutta e verdura di stagione. Insieme al celebre attore, anche molti altri volti noti, come Max Angioni, Laura Formenti, Yoko Yamada, Carmine Del Grosso, che con la loro comicità parlano un linguaggio diretto e molto vicino a quello delle nuove generazioni.

Il libro '100 food facts-piccola guida per grandi cambiamenti' è poi una guida pratica che raccoglie informazioni e suggerimenti su come fare la spesa, scegliere cosa mangiare e consumare cibo in modo responsabile e attento all’ambiente. Una raccolta di 100 informazioni scientifiche volutamente semplificate, per altrettante piccole azioni quotidiane, concrete ed efficaci, per fare la differenza tutti insieme, partendo dai banchi di scuola e arrivando a famiglia ed amici. Per richiederlo gratuitamente e avere maggiori informazioni sul programma educativo di Fondazione Barilla basta visitare www.fondazionebarilla.com