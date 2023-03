Barletta, violenza sessuale sulla nipotina: arrestato lo zio 58enne

Una terribile storia di abusi e violenze sessuali su minori arriva dal comune di Berletta. Un uomo di 58 anni avrebbe violentato la sua nipotina ogni volta che si trovava solo con lei. Le violenze sarebbero andate avanti per oltre due anni.

Barletta, abusi sulla nipote minorenne: arrestato lo zio 58enne

Due anni e mezzo di violenze sessuali. È questo il terribile inferno vissuto da una ragazzina innocente che nulla ha potuto fare per proteggersi dalle azioni criminose di suo zio. L’uomo, 58enne, è stato arrestato dai carabinieri.”Gli atti violenti venivano consumati in tutte le occasioni in cui la minore restava da sola con il parente” – afferma l’accusa.

L’arresto del 58enne

I carabinieri hanno affermato che: “Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. All’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.” Si attende, dunque, che lo zio rilasci le sue dichiarazioni in interrogatorio, quando potrà raccontare la sua versione dei fatti. Al momento il 58enne è agli arresti domiciliari.