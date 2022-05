Barra di ferro sfonda il parabrezza: tragedia sfiorata in autostrada

La conducente è illesa per miracolo. La barra di ferro sarebbe caduta da un furgone che trasportava attrezzi di quel genere.

Incidente da brividi lungo l’autostrada A14, pochi chilometri prima del casello di Porto Recanati-Loreto, nel territorio di Potenza Picena, dove una lunga barra di ferro ha sfondato il parabrezza di una macchina ed finito diretto sul sedile del passeggero.

La vicenda è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 3 maggio 2022.

Barra di ferro sfonda il parabrezza di una vettura

La conducente della vettura è illesa, ma sotto choc in quanto la barra di ferro è penetrata all’interno dell’auto come un proittile, per cui la donna non è riusciuta a comprendere sul momento cosa stesse succendendo.

Barra di ferro sfonda il parabrezza di una vettura: illesa la conducente

É possibile capire quanto si sia davvero sfiorata la tragedia solo osservando la foto della macchina che sta circolando sui social: la barra è finita a pochi centimetri dal sedile del conducente e quello del passegero che era fortunatamente vuoto.

Ma come ha fatto una barra di ferro a sfondare il parabrezza di una vettura? É, in effetti, la domanda che si pone chiunque: la barra sarebbe caduta da un furgone che trasportava attrezzi del genere.

Furgone che a quanto pare non si è fermato, ma si suppone che non si sia accorto dell’accaduto.

Indagini in corso

Ovviamente per comprendere davvero le dinamiche dell’incidente sul posto sono giunti sia la polizia stradale sia la Croce Verde di Civitanova, che ha trasportato la conducente al pronto soccorso con un codice verde.