Barrese (Intesa Sp): nell'ultimo anno erogati 30 mln per popolazione

Rimini, 21 ago. (askanews) -“Nell’ambito del sostegno che stiamo dando al mondo del sociale, un obiettivo importante del nostro piano di impresa, nell’ultimo anno abbiamo erogato circa 30 milioni di supporti alla popolazione fra pasti, vestiti, farmaci. L’obiettivo complessivo del piano di impresa, che si conclude nel 2025, era di superare i 50 milioni, quindi è uno degli obiettivi che stiamo portando avanti, teso proprio a utilizzare anche le risorse della banca per ridurre il gap nel paese. Abbiamo sentito più volte richiamato il numero in crescita dei poveri”. Lo ha detto il responsabile della divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, intervenendo al Meeting di Rimini.

Con il governo? “E’ una collaborazione che va avanti da anni. Abbiamo finanziato per circa 90 miliardi negli ultimi tre anni l’intero territorio nazionale – ha aggiunto – molti attraverso l’utilizzo di Sace o il Fondo centrale. Il supporto e la sinergia con lo Stato è fortissima. È il modo con il quale abbiamo salvato insieme il paese durante il Covid, erogando quasi 40 miliardi alle Piccole e medie imprese, utilizzando i fondi di garanzia e dando liquidità al Paese in un momento in cui era impossibile farlo arrivare se non in questo modo. Non c’è altro modo se non uscirne insieme, valorizzando insieme le grandi potenzialità del Paese”, ha concluso Barrese.