Bartoletti condivide l’ultimo vocale ricevuto da Gianluca Vialli: “Mi succedono ancora tante cose positive”

Il giornalista Marino Bartoletti ha scelto di condividere l’ultimo messaggio vocale ricevuto da Gianluca Vialli, prematuramente scomparso lo scorso 6 gennaio, sul suo account Instagram.

Bartoletti condivide l’ultimo vocale ricevuto da Gianluca Vialli

L’ultimo audio inviato dall’ex attaccante a Bartoletti è stato postato dal giornalista sul suo profilo Ig. Le parole di Vialli, deceduto a Londra nella giornata dell’Epifania a causa di un tumore al pancreas contro il quale conviveva da cinque anni, sono state accompagnate da una lunga didascalia scritta dall’amico Bartoletti.

Per supportare la testimonianza audio, infatti, il noto giornalista ha dichiarato: “Chi può ‘raccontare’ Gianluca Vialli meglio di lui stesso? Per questo, per non aggiungere altre parole alle tante che gli sono state dedicate, ho deciso – con modestia, ma anche con consapevole affetto – di condividere con gli amici di questa pagina l’ultimo messaggio vocale che ho ricevuto da lui (poco più di un mese fa)”.

Il messaggio del giornalista

“Aiuta a capire, ancora una volta, il senso della sua gentilezza, del suo coraggio, della sua generosità, persino della sua ironia che non flette nemmeno di fronte a ciò che certamente già ‘sapeva’”, ha osservato il giornalista.

“Sembra che sia lui a voler dare coraggio a me! Queste sono le parole di un grande Uomo che non si è mai arreso! E certamente di un grande Amico che ci ha insegnato che anche nella sofferenza si può trovare la forza di regalare un sorriso”, ha concluso.