Basciano si dichiara a Soleil, ma lei lo respinge: “Non è vero che sei innamorata!”

Alessandro Basciano si è dichiarato a Soleil Sorge ma ha dovuto fare i conti con un clamoroso due di picche.

A sorpresa Alessandro Basciano ha praticamente confessato a Soleil Sorge i suoi sentimenti nei suoi confronti e, suo malgrado, si è ritrovato a dover fare i conti con un rifiuto da parte dell’influencer.

“Ti assicuro che non gioco perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente”, ha dichiarato Alessandro Basciano, mentre Solei ha replicato: “Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata.

Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi”.

Alessandro Basciano: lo sfogo

Visto il comportamento di Soleil con Alex Belli, Alessandro Basciano ha avuto da ridire e si è scagliato contro l’influencer affermando: “Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro.

Ah baciav Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…”.

Alessandro Basciano e Jessica Hailé Selassié

Nelle scorse ore Alessandro Basciano ha lasciato anche intendere di essere interessato a Jessica Hailé Selassié e Sophie Codegoni, per cui intanti credono che questa sia la sua “strategia” di gioco e che in realtà non sia veramente interessato a nessuna delle tre.