Baseball: World Classic, gli azzurri battono 7-1 l'Olanda a volano ai quarti contro il Giappone

Taichung, 12 mar. – (Adnkronos) – Italia-Olanda è la grande classica del baseball europeo, la sfida tra le due nazionali con il palmares più ricco nel batti e corri del vecchio continente. Al Taichung Intercontinental Stadium a Taiwan, va in scena uno dei capitoli più importanti di questa rivalità, una partita sul palcoscenico più importante, quello del World Baseball Classic, in cui gli azzurri erano obbligati a vincere con un buon margine e senza subire più di quattro punti contro gli arancioni, che venivano da due quarti posti consecutivi nelle ultime due edizioni del torneo. Gli azzurri ce l’hanno fatta, vincendo 7-1 e qualificandosi per i quarti di finale, dove affronteranno il Giappone giovedì 17 alle ore 11 al Tokyo Dome. Con questo risultato l’Italia conquista ufficialmente anche la qualificazione alla fase finale della prossima edizione del World Baseball, in programma nel 2026.