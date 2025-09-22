Baselitz e Fontana per inaugurare la galleria Ropac a Milano

Milano, 22 set. (askanews) – La galleria Thaddaeus Ropac apre a Milano e inaugura il proprio spazio a Palazzo Belgioioso con una mostra che vuole essere anche un dialogo intellettuale tra due grandi artisti come Georg Baselitz e Lucio Fontana, L’esposizione si intitola “L’aurora viene” e presenta dipinti e sculture realizzati da Baselitz nell’ultimo decennio, accanto a lavori di Fontana datati dagli anni Trenta agli anni Sessanta.

Con anche l’idea di essere un omaggio a Milano.

“Abbiamo avuto un grandissimo supporto da parte della città – ha detto Elena Bonanno, amministratore delegato di Thaddaeus Ropac Milano – dei grandissimi prestiti e non sarebbe stato possibile senza l’appoggio e l’aiuto della Fondazione Lucio Fontana a cui voglio veramente ringraziare di cuore e a tutto un team che ha creduto in questo progetto”.

A spiegare la scelta di aprire nel capoluogo lombardo è stato lo stesso gallerista austriaco, da decenni protagonista sulla scena internazionale. “Non è possibile creare la galleria europea definitiva – ci ha detto – senza l’Italia. Questo Paese è stato una delle più grandi ispirazioni per chi fa arte e guardando tra Roma, Napoli, Firenze e Venezia abbiamo pensata che Milano fosse il luogo più rilevante negli ultimi 60-70 anni”.

L’idea del dialogo tra artisti sarà al centro anche della successiva esposizione negli spazi della galleria. “In seguito a questa mostra – ha concluso Elena Bonanno – avremo un’altra conversazione intellettuale tra due artisti, un’artista austriaca con cui lavoriamo da 40 anni, Valie Export, insieme a un’artista italiana che ammiro tantissimo, Kathy La Rocca”.

Nomi di primo piano, così come apprezzata sulla scena dell’arte contemporanea si conferma essere proprio la città di Milano, capace ancora di esercitare attrattività e investimenti culturali.