Basilicata: Ciani (Demos), 'bene candidatura Chiorazzo, c.sinistra si unisca attorno a lui'

Roma, 23 nov (Adnkronos) – "Sono felice dell’ufficializzazione della candidatura dell’amico Angelo Chiorazzo a Presidente della Regione Basilicata. La passione, la conoscenza, la voglia di riscatto di Angelo per la sua terra costituiscono una grande forza che unita alla sua storia di imprenditore ed esponente di primo piano dell’associazionismo cattolico, ne fanno un ottimo candidato". Lo dice il segretario di Demos e vice capogruppo Pd-Idp alla Camera, Paolo Ciani.

"In un tempo di crisi di rappresentanza e di delusione verso la politica, la scelta di rappresentanti della società civile di spendersi direttamente nell’agone politico-amministrativo è particolarmente importante: aiuta a riavvicinare cittadini ed associazioni delusi o diffidenti -aggiunge Ciani-. È stata anche la scelta per cui è nata Democrazia Solidale-Demos. Ringraziamo perciò Angelo Chiorazzo e gli confermiamo la nostra stima e il nostro sostegno per questa nuova impresa, facendo un appello a tutte le forze del centrosinistra perché si uniscano da subito attorno alla sua candidatura”.