Basilicata, incidente stradale: ragazza di 14 anni ricoverata in gravi condizioni

Incidente stradale ad Aliano, in Basilicata: coinvolti una 14enne che è in gravi condizioni, e un altro ragazzo da codice giallo.

Brutto incidente stradale ad Aliano, in Basilicata, dove è stata coinvolta una ragazza di 14 anni con la sua moto che ora si trova in condizioni gravi.

Un incidente stradale che ha avuto gravi complicazioni quello avvenuto nella serata di ieri, venerdì 10 giugno, nel comune di Aliano, in provincia di Matera, in Basilicata.

Le due vittime coinvolte sono una ragazza di 14 anni e un altro giovane: entrambi viaggiavano in sella alla stessa moto.

Il quadro per la 14enne è subito apparso preoccupante: ricoverata d’urgenza nell’ospedale di Potenza, è stata sottoposta ad un’intervento chirurgico, ma non si trova ancora fuori pericolo. L’altro adolescente coinvolto, invece, è stato soccorso e dichiarato da codice giallo, e si trova attualmente all’ospedale di Policioro.

I soccorsi e la ricostruzione dell’incidente

L’allarme è sscattato immediatamente, ma le condizioni meteo avverse hanno impedito all’elisoccorso di intervenire sul posto per velocizzare le operazioni di trasporto. Per questo motivo la giovane è stata prima stabilizzata a Villa d’Agri dai medici del 118, e poi trasferita a Potenza.

Ancora non ci sono informazioni sulle dinamiche dell’incidente, e sono in corso i rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto.