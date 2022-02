Basket: All Star Game, Obi Toppin vince la gara delle schiacciate

Cleveland, 20 feb. – (Adnkronos) – L'ala dei New York Knicks Obi Toppin vince lo Slam Dunk Contest, la gara delle schiacciate, all'All Star Game di Cleveland. Il 23enne di Brooklyn supera in finale il 28enne messicano dei Warriors Juan Toscano Anderson.

Nella sfida a due per il titolo, il giocatore di Golden State (che sfoggia la maglia n°23 appartenuta a Jason Richardson, vincitore dello Slam Dunk Contest nel passato) delude sia nella prima esibizione – la windmill dovrebbe concludersi con il gomito affondato nella retina, à la Vince Carter, ma non ce la fa (voto 39) – che nella seconda, quando rimane semplicemente senza "benzina" (30, fallita).

Tutto facile allora per Obi Toppin che si prende un 45 con la prima schiacciata e bissa con un 47 nell'esibizione finale, quando dopo aver fatto passare il pallone in mezzo alle gambe lo fa sbattere con una mano sola contro il tabellone, lo riprende e lo schiaccia in un unico movimento.

Basta all'ala dei Knicks per iscrivere il proprio nome dopo quello di Anfernee Simons, vincente lo scorso anno ad Atlanta, nel prestigioso albo d'oro della competizione e per fare contento Spike Lee, ovviamente a bordocampo, che festeggia un successo targato New York: è Obi Toppin il nuovo campione della gara delle schiacciate.