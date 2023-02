Basket: Antetokounmpo tira un sospiro di sollievo, esclusa rottura legamento polso

Milwaukee, 21 feb. -(Adnkronos) - L'ala dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, infortunatosi nel corso del match vinto contro i Chicago Bulls nell’ultima gara prima della pausa per l’All-Star Weekend, si è sottoposto agli esami specialistici necessari per valutare l&rsquo...

-(Adnkronos) – L'ala dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, infortunatosi nel corso del match vinto contro i Chicago Bulls nell’ultima gara prima della pausa per l’All-Star Weekend, si è sottoposto agli esami specialistici necessari per valutare l’entità di un infortunio che coinvolge i legamenti del polso destro. La buona notizia è l’aver scongiurato un lungo stop, visto che la situazione non appare compromessa, anche se il dolore persistente e potrebbe tenerlo fuori per qualche settimana: gli esami, svolti a New York in uno studio specialistico, hanno escluso la rottura del legamento che sarebbe stata ben più complicata da curare.

Difficilmente quindi il 28enne greco sarà a disposizione dei Bucks nel match di venerdì contro gli Heat, con Milwaukee reduce da 12 vittorie consecutive e nel pieno della miglior striscia di successi della stagione: coach Budenholzer e il suo staff dovranno dunque dimostrare di poter fare a meno (si spera non per molto) di un giocatore da 32 punti, 12 rimbalzi e oltre 5 assist di media, in una corsa alla vetta della Eastern Conference che si fa sempre più interessante con l’avvicinarsi dei playoff.