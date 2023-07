Basket: Armani, 'Datome ha fatto una scelta coraggiosa, sono ammirato'

Milano, 7 lug. - (Adnkronos) - “Nei tre anni trascorsi insieme, Gigi Datome ci ha dimostrato cosa significhi essere un vero leader: campione di tecnica, ma soprattutto di perseveranza nel superare ostacoli e avversità. Grande esempio in campo e fuori, con le tante vittorie che ha contri...

Milano, 7 lug. – (Adnkronos) – “Nei tre anni trascorsi insieme, Gigi Datome ci ha dimostrato cosa significhi essere un vero leader: campione di tecnica, ma soprattutto di perseveranza nel superare ostacoli e avversità. Grande esempio in campo e fuori, con le tante vittorie che ha contribuito a ottenere, resterà nel patrimonio morale dell’Olimpia. L’annunciato ritiro è una scelta coraggiosa perché avviene in uno dei momenti migliori della sua attività". Giorgio Armani commenta così la notizia del ritiro dal basket giocato di Gigi Datome, "Può ritirarsi con uno scudetto sul petto, con il trofeo di miglior giocatore della finale in mano, accompagnato dall’abbraccio dei suoi tifosi e dall’applauso di tutti gli appassionati di questo sport. Sono sinceramente ammirato”, conclude Armani.