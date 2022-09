Basket: Ayton, 'mai parlato con coach Williams dopo la gara-7 persa contro i Mavs'

Phoenix, 28 set. – (Adnkronos) – Quello zero alla voce minuti sul tabellino del quarto quarto di gara-7, lo scorso 15 maggio, tra i suoi Suns e i Dallas Mavs fa ancora male. Deandre Ayton – l'ex prima scelta assoluta, il centro che nei piani dei Suns dovrebbe essere una delle fondamenta della squadra – tenuto in panchina, per scelta tecnica, da coach Monty Williams, mentre la sua squadra andava incontro a un'eliminazione tanto sorprendente quanto umiliante (-33 lo scarto finale di quella gara-7).

Metteteci un'estate in cui i Suns hanno voluto aspettare l'offerta degli Indiana Pacers – pronti a piombare su Ayton, mettendo sul piatto 133 milioni di dollari – per scegliere di pareggiarla e tenere a roster il loro centro, e si può capire come ci fosse attesa attorno all'atteggiamento dell'ex Arizona al via della nuova stagione.

"Giocare a basket è il mio lavoro -ha detto Ayton. E so benissimo che non gioco per me ma per un'organizzazione, di cui porto il nome sulla maglia.

Il mio è sulle spalle, ma io sono solo un rappresentante dei Suns". Un atteggiamento distaccato che si fa più interessante quando rivela che con coach Williams – dopo quella famosa gara-7 – Ayton non ha più parlato: "Mai. Le azioni parlano più delle parole. Se uno ci rimane male per qualcosa importa a pochi: quel che importa è come giochi, il tuo rendimento. Quello che andava detto è già stato detto".