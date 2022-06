Basket: Banchero numero 1 al draft Nba, Petrucci, 'compimenti, ti aspettiamo in azzurro'

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – "Paolo Banchero, è stato selezionato dagli Orlando Magic come prima scelta al draft Nba di New York. Nei giorni scorsi Paolo, 20 anni, di origini italiane si era detto pronto a giocare anche per la nazionale azzurra.

A Paolo vanno le felicitazioni del Presidente Fip Giovanni Petrucci e della pallacanestro italiana per l’importante risultato raggiunto, in attesa di vederlo presto in maglia azzurra. Al draft hanno partecipato e sono stati selezionati anche Gabriele Procida (chiamato con il numero 36 dai Detroit Pistons) e Matteo Spagnolo (scelta numero 50 dai Minnesota Timberwolves)". Così la Federazione italiana pallacanestro in una nota dopo la grande notte azzurra al draft Nba, con tre giocatori selezionati e Paolo Banchero addirittura al numero 1.