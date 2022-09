Basket: Caruso vuol cambiare il numero di maglia, Nba glielo impedisce

Chicago, 28 set. – (Adnkronos) – Tutte le squadre Nba sulle loro divise quest'anno sfoggeranno un patch con il numero 6, per onorare la memoria del grande Bill Russell. Come già risaputo, la lega ha anche deciso che – una volta che i giocatori attualmente in attività con il numero 6 sulla maglia (il più noto LeBron James) termineranno le loro carriere – nessun altro giocatore potrà mai indossare il numero 6, che così finirà per essere associato solo e soltanto a Russell.

Di fronte a questa decisione Alex Caruso, che ai Bulls indossa proprio il 6, aveva deciso di cambiare numero già a partire dal prossimo campionato (DeAndre Jordan a Denver invece ha fatto il contrario, scegliendo di tenere il 6 con la stessa motivazione: onorare Bill Russell). Solo che a impedire a Caruso di portare a termine il suo piano è intervenuta la Nba stessa. Il motivo? La sua maglia dei Bulls è tra le 75 più vendute di tutta la lega, e per tale motivo il cambio non era possibile con così poco preavviso.

"Volevo farlo come gesto di rispetto verso la sua figura e tutto ciò che ha incarnato. È stato uno dei pionieri di questo gioco oltre che un grande attivista sui temi razziali: una persona fantastica in tutto e per tutto. Non conosco nessuno che abbia mai avuto da dire alcunché di negativo sul suo conto, mai". L'idea di abbandonare subito il 6 per omaggiare Russell deve però attendere ma forse soltanto un anno: "Ci riproverò a fine stagione", fa sapere Caruso.