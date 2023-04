Basket: Corte d'appello Fip, ridotta da 16 a 11 punti la penalizzazione di Varese

Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – La Corte federale d'appello della Fip ha ridotto da 16 a 11 punti la penalizzazione alla pallacanestro Varese. A renderlo noto la Fip con una nota sul proprio sito ufficiale: "La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pall. Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione".